YPG'ye gönderilen 250 bin cesaret hapı ele geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan cesaret verici 250 bin uyuşturucu hap, Adana polisinin titiz çalışmasıyla ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyoneti adım adım takipe aldı. İçerisinde Suriye uyruklu V.Ş.Z. (37) ve M.A.'nın (29) bulunduğu plastik kasa yüklü kamyonet, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda durduruldu. İki şüpheliyi araçtan indiren polis, özel eğitimli köpek ile kamyonette yaptığı aramada, kasaların arasına gizlenen uyuşturucu haplar bulundu.

 Ele geçirilen hapların önce Hatay'a, ardından da yine kaçak yollarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/YPG'li teröristelere götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Bu hapın insan beynine direkt etki edip, sinir sistemi üzerinde değişiklikler yaptığı, kalp ritminin hızlandırıp, vücut ısılarının artarak aşırı bir enerji kazandırdığı belirtildi.

Ayrıca ekipler, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğunu belirledi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler V.Ş.Z ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel 10 Şubat 2018 13:27
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