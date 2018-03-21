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YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 21:46 - Güncelleme: 21-03-2018 21:46

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi. 

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

 
Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Çadır Kumpanyası 21 Mart 2018 22:07 Bu da tamam. Ama benim favorim AP bahçesinde çadır kurmak. Daha bi nostaljik oluyor. Çadır tiyatrolarını, çadır sirklerini hatırlatıyor. Birlikte yazıp oynuyorlar. Zavallı Avrupa.

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