YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Çadır Kumpanyası 21 Mart 2018 22:07 Bu da tamam. Ama benim favorim AP bahçesinde çadır kurmak. Daha bi nostaljik oluyor. Çadır tiyatrolarını, çadır sirklerini hatırlatıyor. Birlikte yazıp oynuyorlar. Zavallı Avrupa.