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YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 22:00 - Güncelleme: 11-03-2018 00:55

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'de, terör örgütünün ilçede sözde adalet ve içişleri bakanlığını yapan iki isim örgütten kaçmaya çalıştı.

Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.

Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • en fazla istek alan şarkı 11 Mart 2018 00:07 neden afrin ve rejim sınırı açık bırakılıyor,hainler girip çıkıyorlar,kapatalım ki daha çok fazla leş olsun alçaklar...

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