YPG'nin paylaştığı yağma fotoğrafı! İşin aslı ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, terör örgütü DEAŞ’ın 2015’te evleri yağmalaması üzerinden kara propaganda yapmaya kalktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle terör örgütüne yakın hesaplar TSK ve ÖSO’yu karalamak için harekete geçti.
2015'TE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI: Sosyal medyada, “Burası Azez. Teröristler, Efrin’de yağmaladıkları eşyaları satıyor” yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın 2015’te çekildiği ortaya çıktı.
Görselde, DEAŞ’ın 2015’te Rakka’da Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı bir pazar yeri görülüyor.
Erdoğan'dan Afrin'de 'yağma' açıklaması! Ganimet mi?
Örgüt destekçilerinin sosyal medyada, Afrin'in terörden arındırılması sonrası benzer yalanlarla paylaşımlara hız verdiği biliniyor. Öte yandan, ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan iki mensubunun ilişiğini kestiğini ve benzer bir durumda ciddi yaptırımlarının olacağını duyurmuştu.
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