YPG'nin paylaştığı yağma fotoğrafı! İşin aslı ortaya çıktı

kurt-ay 22 Mart 2018 16:05 sende devlet olarak bölgenin sosyal yapı sı ile oyna orta asyadan kırımdan kafkaslardan getir zulüm gören türkleri yerleştir doğuya güneydoğuya yap devlet olarak birşeyler nevruz kutlamasını bile hpp liler şhowa dönüştürdü resmen meydan okuyorlar devlete asker orda canını dişine taksın zaferler kazansın ama siyasetin ortada kazanılan bir zafer ve çabası olmasın