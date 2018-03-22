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YPG'nin paylaştığı yağma fotoğrafı! İşin aslı ortaya çıktı

YPG'nin paylaştığı yağma fotoğrafı! İşin aslı ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, terör örgütü DEAŞ’ın Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı Rakka’daki pazarı, Azez gibi paylaşarak TSK ve Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 15:23 - Güncelleme: 22-03-2018 15:23

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, terör örgütü DEAŞ’ın 2015’te evleri yağmalaması üzerinden kara propaganda yapmaya kalktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle terör örgütüne yakın hesaplar TSK ve ÖSO’yu karalamak için harekete geçti.

2015'TE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI: Sosyal medyada, “Burası Azez. Teröristler, Efrin’de yağmaladıkları eşyaları satıyor” yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın 2015’te çekildiği ortaya çıktı.

Görselde, DEAŞ’ın 2015’te Rakka’da Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı bir pazar yeri görülüyor.

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Örgüt destekçilerinin sosyal medyada, Afrin'in terörden arındırılması sonrası benzer yalanlarla paylaşımlara hız verdiği biliniyor. Öte yandan, ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan iki mensubunun ilişiğini kestiğini ve benzer bir durumda ciddi yaptırımlarının olacağını duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kurt-ay 22 Mart 2018 16:05 sende devlet olarak bölgenin sosyal yapı sı ile oyna orta asyadan kırımdan kafkaslardan getir zulüm gören türkleri yerleştir doğuya güneydoğuya yap devlet olarak birşeyler nevruz kutlamasını bile hpp liler şhowa dönüştürdü resmen meydan okuyorlar devlete asker orda canını dişine taksın zaferler kazansın ama siyasetin ortada kazanılan bir zafer ve çabası olmasın

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