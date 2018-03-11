YPG'nin 'özel kuvvetleri' tabana kuvvet kaçıyor! Kof çıktılar...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi. İlçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, ABD askerlerinin YPG' teröristleri eğittikleri yer olarak biliniyordu. Öte yandan sabah saatlerinde 6 köye daha PKK/PYD'den temizleyen TSK ve ÖSO, son dakika haberlerine göre TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı. Böylece Afrin merkeze 1.2 kilometre kaldı. Afrin'in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 300 olduğunu duyurdu...
TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi.
Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı. "135. Alay" üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılıyordu.
Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti. ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER