YPG'nin 'özel kuvvetleri' tabana kuvvet kaçıyor! Kof çıktılar...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi. İlçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, ABD askerlerinin YPG' teröristleri eğittikleri yer olarak biliniyordu. Öte yandan sabah saatlerinde 6 köye daha PKK/PYD'den temizleyen TSK ve ÖSO, son dakika haberlerine göre TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köyü daha teröristlerden temizledi. Cinderis-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı terör örgütünden arındırıldı. Böylece Afrin merkeze 1.2 kilometre kaldı. Afrin'in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 300 olduğunu duyurdu...