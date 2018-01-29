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YPG'nin kanlı planı! Çocuklara zorla silah verip...

YPG'nin kanlı planı! Çocuklara zorla silah verip...

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyon 10. gününde devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan korkutan açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, terör örgütünün Suriye'de çocukları zorla silahlandırdığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 11:42 - Güncelleme: 29-01-2018 11:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütünün Suriye'de çocukları zorla silahlandırdığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu Suriye'de yürütülen ve 10. gününde başarıyla devam eden Afrin harekatına dair son dakika açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Suriye'nin ve Irak'ın topraklarında gözümüz yok. En son saldırılar, tacizler artınca tepelerine indik. Dağları dar ediyoruz şimdi. Temizleyeceğiz Suriye halkına teslim edeceğiz

SURİYE'DE KİRLİ PLAN: ÇOCUKLARI SİLAHLANDIRIYORLAR: YPG-PKK Suriyedeki Kürtlere zulmediyor. Suriye'de çocukları zorla silahlandırıyor ve savaştırıyorlar.

80 KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRİLDİ

Kandil'den gönderilen ve Ceylanpınar karşısındaki Ras'ul Ayn'a ulaşan 80'i aşkın keskin nişancı terörist, Cerablus'tan Haseke'ye kadar olan hatta aralıklarla konuşlanıyor. Sınırın sıfır noktasında asker ve vatandaşlarımızı şehit etmek üzere saldırıya hazırlanan sniper teröristlere karşı önlemler artırıldı.Tehdidin uzaklaştırılması için sınır bölgesindeki bombardımanın artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SIZMA GİRİŞİMİ

Öte yandan PKK, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimlerini dün de sürdürdü. Geceyarısı meydana gelen olayda sızma yaparak birliklere saldırmak isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Bölgede 7 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.

 TSK UÇAKLARI HAVALANDI KANDİL VURULDU

Terör örgütüne göz açtırmayan TSK sadece Afrin'i değil Kandil'i de vurmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK'lılara hava harekatı yaptığı öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan PKK üyeleri belirlendi. Buna göre, TSK tarafından yapılan hava harekatında, PKK'lılara ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 11 hedef imha edildiği açıklandı. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 13:58 Ruslar Turkiyeyi Tuzaga dusurdu. Kurtler artik Turkiyeyi Dusman olarak gorecektir. Turkiye yavas yavas Bolunmeye gidiyor.

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