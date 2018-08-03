YPG'nin çocuk istismarı devam ediyor!

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights YPG'nin özellikle mülteci kamplarında barınan çocukları saflarına katmaya devam ettiğini duyurdu.

Medyascope'ta yer alan haberde Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre YPG’nin son bir yıl içinde silah altına aldığı çocuk sayısında artış olduğunu vurgulayan örgüt, uluslararası hukukun 18 yaş altındakilerin askere alınmasını yasakladığına, 15 yaşından küçük çocuklara askerlik yaptırılmasının ise savaş suçu sayıldığına dikkat çekti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yöneticilerinden Priyanka Motaparthy de YPG’nin mülteci kamplarındaki çocukları kimi durumlarda ailelerinin bilgisi dahi olmadan silah altına aldığını belirterek, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek veren ABD yönetiminden, SDG’nin ana omurgasını oluşturan YPG’yi çocuk asker kullanımından men etmeye çağırdı.

YAŞLARI 13 İLE 17 ARASINDA DEĞİŞEN ÇOCUKLAR

Örgüt, savaş nedeniyle Suriye içinde göç etmek zorunda kalan ve SDG denetimindeki bölgelerde kamplarda yaşayan 8 aile ile görüşmüş. Bu aileler yaşları 13 ile 17 arasında değişen altı kız ve iki erkek çocuğun YPG’ye katıldığını, ancak kendileri ile iletişimlerinin kesildiğini anlatmışlar. İçlerinden sadece bir anne, 16 yaşındaki oğlunun Rakka’da savaşırken öldüğünü bildiğini söylemiş. Ailelerin çocukları ile görüşme taleplerinin ise yetkililerce geri çevrildiği belirtiliyor.

BM’in çocuk askerlerle ilgili son raporunda 2017 yılında YPG’nin üçte biri kız olmak üzere 224 çocuğu silah altına aldığı bildiriliyor.