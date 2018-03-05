YPG'li teröristlerin tek tek vurulma anı!

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi. Harekatın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı da 2777 oldu.

ÜSTLERİNE BOMBA YAĞDI: Bölgeden gelen son görüntülerde operasyonun ne kadar başarılı geçtiğini gösteriyor.

@horozlr1 adlı kullanıcının sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, YPG'li teröristlerin tam isabetle vurulduğu görülüyor.