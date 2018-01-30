YPG'li teröristleri şoka uğratan kare!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

İLK FOTOĞRAF YAYINLANDI

Terör örgütünün medya hesapları, yayınladıkları görüntülerle Raco çevresindeki tepelerin kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağı köyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.

HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Savaş uçakları, gece saatlerinde Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

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