  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sağ yakalanan YPG'li teröristlerin ifadeleri, örgütteki çöküş ve paniği ortaya koydu. Raco ve Cinderesi düşünce teröristler direncinin kırıldığı ve kaçmaya başladıkları belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 07:51 - Güncelleme: 29-03-2018 07:51

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sağ yakalanan YPG'li teröristler her beşi bir bir anlattılar. Teröristler ifadelerinde, günlerce tüneller kazıp, büyük mühimmat yığınakları yaptıkları Raco ve Cinderesi beldelerinin çok kısa zamanda ele geçirilmesiyle tüm umutlarını yitirdiklerini ve o anda örgütten kaçışın başladığını anlattılar. Türkiye'de PKK mensubu olup silahlı eylemlerde bulunmak suçundan aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 27'si kadın 114 PKK/PYD mensubu ifadelerinde özetle şöyle dedi:

Baver Bagır (34): "5 yıl boyunca Raco ve Cinderesi'nde iş makineleriyle tüneller kazıldı. Örgüt yöneticileri, 'Raco ve Cinderesi'ni kaybetmek Afrin'i kaybetmektir. Buraları kaybedersek Türk askerini durduramayız' diyorlardı. Bu yüzden gücünün yüzde 75-80'lik kısmını oraya yığmıştı. Harekât başlamadan 5 gün önce Cinderesi'nde toplantı yapan (Devriş Afrinli) kod adlı YPG'nin askeri harekât sorumlusu, yaklaşık 1500 YPG mensubuna 'Varlığımız yokluğumuz Raco ve Cinderesi'nde. Burada Türk askerine büyük kayıplar verdirerek, Afrin'e girişini engelleyeceğiz' dedi. Ama ilk kaçan kendisi oldu."

'DOMİNO ETKİSİ YAPTI'
Çektar Eyüp: "2017 ekim ayında Kandil'den Suriye'ye geldim. Raco'yu kaybettiğimiz anda örgütten kaçışlar başladı."

Hesna Dıjvar: "Raco ve Cinderesi'ni kaybedince kollarımız koptu. Raco domino etkisi yaptı ve tüm mevziler düştü."

Cudi Dersim: "Raco'nun en kritik tepelerini asker birkaç saat içinde ele geçirdi. O saatlerde mevzilerdeki arkadaşların telsiz anonslarında panik ve yardım çığlıkları geliyordu. Raco ve Cinderesi'nde 1200'den fazla örgüt mensubu öldü."

Serhat Ciwan: "Asker tüm kritik noktaları ele geçirmeye başlayınca Afrin merkezdeki (Rojova) ana telsizden 'Sizler de sivil giyinip sivillerin arasına karışarak çatışın. Kaçmaya çalışan halkı da vurun' talimatı geldi. Raco ve Cinderesi'nin kaybedilmesi örgüt mensuplarının kimyasını bozdu. Direncimiz kırıldı."

ÖLÜLERİNİ GECELERİ MENBİÇ'E GÖMÜYORLAR
Terör örgütü YPG'nin, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günlerinde öldürülen onlarca teröristin cenazesini, kamyonetlerle Haseke ve Menbiç'e kaçırdığı ortaya çıktı. Örgütün kayıplarını gizlemek için, terörist cenazelerini 10'lu gruplar halinde gece karanlığında Haseke ve Menbiç'e götürüp burada gömdüğü de belirlendi. Menbiç ve Haseke'de 100'den fazla teröristin cenazesinin gömüldüğü öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 29 Mart 2018 08:03 BETER OLUN İNŞAALLAH

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro