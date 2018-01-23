YPG’li terörist böyle teslim alındı! Sınırdan sıcak görüntüler

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Zeytin Dalı Harekatının 4’üncü gününde Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Hızlı ilerleyiş karşısında teröristler çaresizlik içinde bir bir teslim oluyor.
Dün kontrolün sağlandığı stratejik önemdeki Burseya Dağı çevresinde çatışmalar sürerken, sınırdan da bölgedeki terör unsurlarına topçu atışı yapılıyor.
Bölgedeki köylerse bir bir teröristlerden temizlenirken çevre köylerdeki teröristler de tek tek teslim alınıyor.
BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILIYOR: Özellikle dördüncü gününde Burseya Dağı çevresinde yoğunlaştırılan terör karşıtı operasyonlar Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişiyle devam ederken, işgal altında bulunan köylerdeki teröristler de kıskıvrak yakalanarak bölge terörden arındırılıyor.
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