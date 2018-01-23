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YPG’li terörist böyle teslim alındı! Sınırdan sıcak görüntüler

YPG’li terörist böyle teslim alındı! Sınırdan sıcak görüntüler

TSK'nın Afrin ve Azez'de sürdürdüğü operasyonlar PYD/PKK teröristlerini çaresiz duruma getirdi. Burseya Dağı çevresinde yapılan operasyonlarda teröristler bir bir teslim alınıyor. İşte sınırdan gelen son görüntüler.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:41 - Güncelleme: 23-01-2018 12:41

Zeytin Dalı Harekatının 4’üncü gününde Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Hızlı ilerleyiş karşısında teröristler çaresizlik içinde bir bir teslim oluyor.

Dün kontrolün sağlandığı stratejik önemdeki Burseya Dağı çevresinde çatışmalar sürerken, sınırdan da bölgedeki terör unsurlarına topçu atışı yapılıyor.

Bölgedeki köylerse bir bir teröristlerden temizlenirken çevre köylerdeki teröristler de tek tek teslim alınıyor.

BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILIYOR: Özellikle dördüncü gününde Burseya Dağı çevresinde yoğunlaştırılan terör karşıtı operasyonlar Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişiyle devam ederken, işgal altında bulunan köylerdeki teröristler de kıskıvrak yakalanarak bölge terörden arındırılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • aSABİ, 23 Ocak 2018 12:55 sıkın kafasına laaan niye ordasınız beslemek içinmi

    CEVAP YAZ 1 2
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