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YPG'den skandal açıklama: "Rusya bize söz verdi"

YPG'den skandal açıklama: "Rusya bize söz verdi"

Türkiye'nin, "Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok" açıklamasına Rusya’dan da destek gelmişti. Ancak YPG, iki ülke arasındaki görüş birliğine ters düşen açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 19:38 - Güncelleme: 27-12-2017 19:38

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik 'kafa karıştırma' denemelerine devam ediyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre, YPG'den Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine barış görüşmelerine katılmaları konusunda söz verdiğini söyledi.

Terör örgütünden Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine söz verdiğini söylerken, “Moskova, otonom bölgelerin 155 temsilcisinin katılım sağlayacağının sözünü verdi” ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin, “Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok” açıklamasına Rusya’dan da destek gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • aldanmayalım............!!!! 27 Aralık 2017 21:39 Putin bu kiminle dans ederse ona iltifat eder.maksadı gizli...

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