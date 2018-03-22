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YPG 'ya seni ya kız kardeşini alacağız' deyince

YPG 'ya seni ya kız kardeşini alacağız' deyince

Afrin'de zorla silah altına alınanlar YPG zulmünü anlattı. Örgütün kız kardeşini almaması için kendini feda ettiğini belirten Afrinli Mahmut İzzat da "'Ya seni ya kız kardeşini alacağız' dediler. Ben katıldım. " dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 14:27 - Güncelleme: 22-03-2018 14:27

Afrin'de YPG/PKK'dan kaçan örgüt mensupları, terör örgütünün bölgeden kaçmak isteyen sivilleri infaz ettiğini, zorla silah altına aldığını ve askeri merkezlerinin hedef alınmaması için bunları sivil yerleşimlerin içinde yaptıklarını itiraf etti.

Afrin bölgesinin tamamına yakınının teröristlerden temizlenmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı mensupları örgütten kaçmaya başladı. 

YPG/PKK'dan kaçarak Cinderes beldesinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) sığınan bazı mensupları, örgütün kızları zorla saflarına kattığını, Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve keyfi vergi uygulamalarını AA’ya anlattı.

Cinderesli Muhammed Habaş,

Örgütten kaçarak ÖSO'ya sığınan Cinderesli Muhammed Habaş, kardeşinin teröristlere katılmak istemeyerek Türkiye’ye kaçmasının arkasından örgütün kendisini zorla saflarına kattığını söyledi.

Habaş, "Kardeşim YPG/PKK'nın saflarına katılmamak için Türkiye’ye kaçtı. Onun yerine beni zorla almak istediler. Direndim ama cezaevine kapattılar. Darbettiler. 'Kaçan kardeşinin yerine ya evdeki kız kardeşini alacağız ya da seni' dediler. Bende son çare olarak örgüte katıldım." dedi.

KAÇMAK İSTEYENLERİ İNFAZ ETTİLER: Habaş, "Örgütün elebaşları Afrin kent merkezine çekildiğinde sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar. Merkezden çıkmak isteyen sivillerin yollarını hendeklerle ve iş makinalarıyla kapattılar. Siviller buna isyan etti. Kaçmak isteyenleri infaz ettiler. Afrin’den çıkmaya çalışan bir sivile ateş edildi ve hayatını kaybeden kişiyi olduğu yere defnettiler." şeklinde konuştu.

Habaş ayrıca bir zeytinyağı fabrikası sahibinin, örgütün keyfi uygulamalarından dolayı ağlayarak fabrikasını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı sonrasında silahı bırakıp evine gittiğini söyleyen Habaş, kendisi gibi birçok örgüt mensubunun da örgütten ayrıldığını yada ayrılmaya çalıştığını aktardı.

Cinderesli Muhammed Süleyman

Terör örgütü saflarından kaçan diğer bir Cinderesli Muhammed Süleyman da Afrin kent merkezinin kuşatılmasının ardından örgütün davranış ve uygulamalarının daha arttığını vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla örgütün davranışlarının "daha adileştiğini" söyleyen Süleyman, "Afrin’den çıkma girişiminde bulunan iki sivili gözümün önünde ateş açarak öldürdüler." dedi.

Afrinli Mahmut İzzat

"YA SENİ YA KIZ KARDEŞİNİ ALACAĞIZ" Örgütün kız kardeşini almaması için kendini feda ettiğini belirten Afrinli Mahmut İzzat da "'Ya seni ya kız kardeşini alacağız' dediler. Ben katıldım. Ailemle görüşmek için bana izin vermezlerdi. Cep telefonumu bile vermezlerdi. Bize ÖSO hakkında kara propaganda yaparlardı." diye konuştu.

İzzat, "PKK, insanları gasbederdi. Mal varlıklarına el koyardı. Bizi sürekli cezaeviyle tehdit ederlerdi. Askeri karargahların uçaklar tarafından hedef alınmaması için bunları sivil yerleşimlerin içinde yaparlardı." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK İLE BEŞŞAR ESAD REJİMİ İŞBİRLİĞİ: Esed rejimine bağlı yüksek rütbeli askerlerin Afrin bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu da anlatan İzzat, kendisini Tel Rıfat’a götürdüklerini, burada Esed rejiminin rütbeli askerlerinin örgütün liderleri ile görüşme yaptığını gördüğünü söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı A. 22 Mart 2018 14:51 Demek ki böyle kişileri öldürmekle övünenlerin yaptıkları hiç de övünülecek bir iş değilmiş.

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