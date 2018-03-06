YPG şokta! Afrin'de öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Zeytin Dalı Harekatı 46. gününde başarıyla devam ederken terör örgütü YPG'nin içindeki kirlik ortaklıklar bir bir ortaya çıkıyor.
YPG/PKK saflarında Türkiye'ye karşı savaşan İzlanda vatandaşı 32 yaşındaki terörist Haukur Hilmarsson'un 24 Şubat'ta Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.
İZLANDA'YA GÖNDERİLECEK: Teröristin cenazesinin önümüzdeki günlerde ülkesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.
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