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YPG sıkıştırdığı DAEŞ'lilerden külçe altınları istedi

YPG sıkıştırdığı DAEŞ'lilerden külçe altınları istedi

Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de Irak sınırında bir beldeye sıkıştırdığı DAEŞ'lilerdan 'hayat garantisi' karşılığında ellerindeki altınları istiyor. DAEŞ Musul'u işgal ettiğinde bankalardan külçe altınları çalmıştı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 14:27 - Güncelleme: 25-01-2019 14:27

Terör örgütü YPG/PKK'nın, "hayat garantisi" karşılığında ellerindeki altınları istediği DAEŞ mensupları, pazarlığı kabul etmiyor. İki terör örgütü arasında Irak sınırındaki Deyrizor beldesinde çatışmalar sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde ABD destekli YPG/PKK tarafından kuşatılan DAEŞ'lilar, YPG/PKK'nın dayattığı şartları kabul etmiyor.

KÜLÇE ALTINLARI İSTİYOR
Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'liların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DAEŞ'in Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istiyor.

Örgüt ayrıca DAEŞ'ten elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep ediyor.

BAGOZ'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
YPG/PKK dün elindeki DEAŞ'lıların, Bagoz'daki örgüt mensuplarıyla telsiz aracılığıyla konuşmasını sağladı ancak içerideki DEAŞ'lılar ikna olmadı.

Bu nedenle gece saatlerinde bölgede çıkan çatışmalar halen sürüyor. Bagoz'daki çok sayıda yabancı uyruklu DAEŞ'li olduğu biliniyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon dün pazarlığın yapılabilmesi amacıyla saldırılarına ara vermişti.

DEYRİZOR'DA SON DURUM
ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DAEŞ'in son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esad rejimi güçleri bulunuyor.

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Kaynak : AA

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