YPG pusulayı şaşırdı Çeçenistan'a uzandı!

PYD/PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Çeçen mültecileri bile yalanlarına alet etti. Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
Yine "Afrin'de soykırım" yalanıyla paylaşılan valiz içerisinde taşınan küçük bir çocuğa ait fotoğrafın da Doğu Guta'dan rejim bölgesine geçiş sırasında çekildiği tespit edildi.
Afrin'de soykırım" yalanıyla servis edilen yaralı iki çocuk fotoğrafının, ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından 2014'te Duma'da bir hastanede çekildiği belirlendi.
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