YPG pusulayı şaşırdı Çeçenistan'a uzandı!

PYD/PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Çeçen mültecileri bile yalanlarına alet etti. Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.