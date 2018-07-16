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'YPG Münbiç'ten tamamen çekildi' mi? Dışişleri 'çok iddialı' dedi

'YPG Münbiç'ten tamamen çekildi' mi? Dışişleri 'çok iddialı' dedi

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 11:31 - Güncelleme: 16-07-2018 11:31

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı. Bakanlık, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." 

Konuya ilişkin haberleri değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.  Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

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  • Misafir 16 Temmuz 2018 11:58 - Hay Aksi! Gene Aldatıldık

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