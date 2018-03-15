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YPG için kilit isimdi! Susturucuyla infaz edildi

YPG için kilit isimdi! Susturucuyla infaz edildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabuluculuğunu yapan Ömer Alluş, susturuculu silahla infaz edildi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 14:42 - Güncelleme: 15-03-2018 14:42

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabuluculuğunu yapan Ömer Alluş, susturuculu silahla öldürüldü. Örgütün, Rakka'da kurduğu sözde sivil meclisi yönetmek için kullandığı Alluş, son zamanlarda YPG/PKK'yla görüş ayrılığına düşmüştü.

AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Alluş Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu  tespit edildi.

GENEL İLİŞKİLER KOMİTE BAŞKANIYDI
YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde  bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu.

DİREKTİFLERE İLETİYORDU
Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI ARTMIŞTI
Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle  son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

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Kaynak : AA

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