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YPG heyeti Esad ile ne görüşüyor? Suriye planı ortaya çıktı

YPG heyeti Esad ile ne görüşüyor? Suriye planı ortaya çıktı

YPG’nin temsilcisi olarak Washington’da görevliyken Trump Yönetimi ile çok iyi ilişkiler kurmuş olan, sıkça Beyaz Saray’da görülen İlham Ahmed başkanlığındaki Kürt heyeti, Esad rejimi ile kuzey Suriye’nin durumunu konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 10:01 - Güncelleme: 30-07-2018 10:01

Rusya’nın ABD'ye Kuzey Irak modeli diye sunduğu Suriye planı, Putin’in Ortadoğu uzmanı danışmanı Vitaly Naumkin tarafından hazırlandı. Kürtlere otonom verilmesini içeren Suriye planının ayrıntılarını Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü köşesinde kaleme aldı. Rusya ve ABD arasında geçtimiz şubat ayında varılan gizli anlaşmanın perde arkasını duyuran Turgut, yazısında şu ifadelere yer verdi:

RUSYA'NIN PLANINA ABD ONAYI
"O anlaşma çerçevesinde Rusya ile ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere 'Siz bundan sonra, Rusya ve Esad rejimi ile koordineli çalışacaksınız' denilmesine karar verilmişti. Bunun hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ama sızan bilgiler bu yöndeydi.

Bunun anlamı, ABD’nin Esad rejiminin devamına onay vermesi ve ayrıca Kürtlere, Suriye merkezi yapısından kopmayacak şekilde bir otonomi verilmesi yolundaki Rusya planına da ABD’nin onay vermesi demek oluyordu.

ABD'NİN GÜDÜMÜNDE ESAD İLE GÖRÜŞÜYORLAR
Tamamen ABD’nin yönlendirmesi altında olan YPG’li İlham Ahmed’in Esad rejimi ile sürdürdüğü görüşmeleri de bu çerçeve içinde ele alıp anlamak gerekiyor.

Açıkçası Kürtler, Suriye’nin kuzeyinde bir otonom yapının geleceğinin nasıl olacağını Esad rejimi ile konuşmaya başladılar, bunun adımları atılıyor. Kürtler rejim ile işbirliğinin yol hartasını çıkarıyorlar. Bu arada Tabka Barajı'nın onarılması gibi işlerde de rejim ile işbirliğine gidiyorlar. Washington’daki kaynaklar, heyetin Esad rejimi ile ayrıca İdlib’i de konuştuğunu belirtiyorlar."

Serdar Turgut'un yazısının tamamı

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