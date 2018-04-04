YouTube'un merkezine silahlı saldırı

ABD’nin California eyaleti San Bruno kentinde yer alan YouTube ana binasında yerel saat ile öğlen 12.50 sularında bir kadın tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişiyi yaraladıktan sonra kendini öldüren saldırganın henüz kimliği belirlenemedi.

Olay anından itibaren tüm çalışanların hızlı bir şekilde binayı terk etmesi sağlandı. YouTube binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Onlarca polis aracı ve ambulans çevrede hazır bekletildi. YouTube’un sahibi olan Google’dan ise Twitter üzerinden açıklama geldi. Açıklamada, YouTube şirketinin yetkililerle koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Yaralılar hakkında bilgi veren San Francisco şehir hastanesinden Brent Andrew, 36 yaşında bir erkek ile 27 ve 32 yaşlarındaki iki kadın yaralının bulunduğunu, bu yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğunu söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediği, iş ile alakalı bir problemden kaynaklanma olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi. Ancak, intihar eden kadın saldırganın Youtube çalışanı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla" yorumunu yaptı.

Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti. San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bin çalışanı yer alıyor.

  • Güncel 04 Nisan 2018 08:18
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