YouTube'un merkezine o saldırmış! 1 ölü 4 yaralı

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi.

YouTube'un merkezine o saldırmış! 1 ölü 4 yaralı

Kuzey California da bulunan Video platformu YouTube'un ABD'nin California eyaletinde bulunan merkezinde 'silahlı saldırgan' olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis yetkilileri, dört kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Saldırganın kimliği ortaya çıktı. Amerikan basınında zanlı olarak ismi açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında, İran asıllı bir Californialı. Amerikan basınında 'şüpheli' olarak ismi açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında, İran asıllı bir Amerikalı. Aghdam'ın ocak ayında kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi.

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YouTube'un merkezine o saldırmış! 1 ölü 4 yaralı

ABD basınında yer alan haberlerde, kampustaki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi. Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü. YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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YouTube'un merkezine o saldırmış! 1 ölü 4 yaralı

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi. Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı.Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.

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YouTube'un merkezine o saldırmış! 1 ölü 4 yaralı

San Francisco General Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. ABD basınında, tedavi altına alınan 4 kişiden birinin, olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

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