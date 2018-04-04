Youtube'un merkezinde silahlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Kuzey California da bulunan Video platformu YouTube'un ABD'nin California eyaletinde bulunan merkezinde 'silahlı saldırgan' olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis yetkilileri, dört kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Saldırganın kimliği ortaya çıktı... Amerikan basınında zanlı olarak ismi açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında, İran asıllı bir Californialı.

ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi.Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.