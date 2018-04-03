Youtube’un merkezinde silahlı saldırı

ABD’de video paylaşım sitesi Youtube’un genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Popüler video paylaşım sitesi Youtube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezine ateş açıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
ABD’de video paylaşım sitesi Youtube’un genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Popüler video paylaşım sitesi Youtube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezine ateş açıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. YouTube'un sahibi olan Google, olası bir "silahlı saldırı" olayını araştırdığını söyledi. YouTube HQ’da yaklaşık 1.700 kişi çalışıyor. YouTube ürün yöneticisi Todd Sherman, insanların panikle binadan kaçtığını tweetledi.
ABD’de video paylaşım sitesi Youtube’un genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Popüler video paylaşım sitesi Youtube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezine ateş açıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
ABD’de video paylaşım sitesi Youtube’un genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Popüler video paylaşım sitesi Youtube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezine ateş açıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
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