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Youtube'tan müzik dinleyenlere kötü haber!

Youtube'tan müzik dinleyenlere kötü haber!

YouTube yöneticisi Lyor Cohen, platformun müzik dinlemek için kullananlara rahatsız edici sıklıkta reklam göstermeyi planladığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:57 - Güncelleme: 26-03-2018 11:57

South by Southwest müzik festivalinde konuşan YouTube’un müzikten sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu ücretsiz müzik servisi olarak kullananlara çok sık reklam göstermek istediklerini söyledi.

Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek bir müzik servisi üzerinde çalışan YouTube, video paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak müzik dinleyen kullanıcıları reklamlarla yeni servisine yönlendirmeye çalışacak.

REKLAMLA ÖNCE BUNALTIP...:“Stairway to Heaven’ı dinledikten hemen sonra karşınıza reklam çıktığında mutlu olmayacaksınız” diyen Cohen, YouTube’un tıpkı Spotify gibi kullanıcıları reklamlarla önce bunaltıp sonra ücretli üyeliğe cezbedeceğinin haberini verdi.

Bunaltıcı sıklıktaki reklamların uzun süreler müzik dinleyen kullanıcıları hedefleyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu reklamların ne zaman devreye sokulacağı ve YouTube’un müzik akış servisinin hangi tarihte kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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