YouTube'tan gelen para Erol Evgin'i çok şaşırttı

Evgin YouTube'un düzenli gelir sistemini övdü. Evgin şöyle devam etti; “Altın Düetler albümümde güzel bir çalışmaya imza attık. Bu albümün sadece YouTube geliri benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelirdi. Rakamı telaffuz etmeyeceğim. Fakat böyle çok sevilen albümden bana MÜYORBİR’den gelen gelir ise biri 10 bin TL, biri de 12 bin TL olmak üzere toplamda 22 bin TL 'de kaldı. Bu çok enteresandır.”