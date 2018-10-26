YouTube'dan gelen para Erol Evgin'i şaşırttı

Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) Yönetim Kurulu önceki gün telif hakları konusu için bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Erol Evgin, “Altın Düetler” albümü için MÜYOBİR’in verdiği telifin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) yönetim kurulu, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nde (MÜYORBİR) yaşanan aksaklıklara, bunların sebeplerinin saptanması ve düzeltilmesine yön vermek amacıyla bir araya geldi. Üyeler, telif haklarının hakkaniyetle dağıtılması yönünde MÜYORBİR’in alması gereken düzenlemeleri tartıştı.

"MÜYOBİR'DEN 22 BİN LİRA GELDİ YOUTUBE BUNDAN ÇOK DAHA FAZLA"

Basına açık gerçekleşen toplantıda Erol Evgin, dijital ortamlardan elde edilen gelirlerle MÜYORBİR tarafından toplanan telif gelirlerin arasında uçurum olduğunu anlattı. Evgin YouTube'un düzenli gelir sistemini övdü. Evgin şöyle devam etti; “Altın Düetler albümümde güzel bir çalışmaya imza attık. Bu albümün sadece YouTube geliri benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelirdi.Rakamı telaffuz etmeyeceğim. Fakat böyle çok sevilen albümden bana MÜYORBİR’den gelen gelir ise biri 10 bin TL, biri de 12 bin TL olmak üzere toplamda 22 bin TL 'de kaldı. Bu çok enteresandır.”