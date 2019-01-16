YouTube'dan bu tür videolara yasak geldi

YouTube, yaptığı açıklamada tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" belirterek Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı.

YouTube'un psikolojik açıdan da fayda sağlayacağını düşündüğü bu kararın açıklamasında çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceğinin de altı çizildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında yayımlanan Buzzfeed'in raporu, Youtube platformunda vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koymuştu.