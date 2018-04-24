YouTube'da en çok video sildiren ülkeler

YouTube'un ilk üç aylık raporuna göre, geçen yılın Ekim ve Aralık ayında 8,3 milyon video kurallara aykırı bulunduğu için silindi.

YouTube'un ilk üç aylık raporuna göre, geçen yılın Ekim ve Aralık ayında 8,3 milyon video kurallara aykırı bulunduğu için silindi. Bu sayıya, telif hakkı ve diğer yasal nedenlerle kaldırılan videolar dahil değil. Cinsel içerikli videolar, kullanıcılardan 9,1 milyon şikayet alırken, 4,7 milyon kullanıcı nefret söylemi ve tacizkâr içerikten şikayet etti. Twitter

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En çok sayıda şikayetse Hindistan, ABD ve Brezilya'dan geldi. Türkiye ise listede 8. sırada. YouTube, algoritmalarının 6,7 milyon videoyu tespit ettiğini ve daha sonra bu tespitlerin sayfa moderatörlerince incelenip, silindiğini belirtti. Bu silinen videoların yüzde 76'sının ise sayfa yöneticileri dışında kimse tarafından izlenmediği vurgulandı. Twitter

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YouTube BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların bir "parmak izini" sakladıklarını ve böylece aynı birisi aynı videoyu tekrar yüklemeye kalkarsa, derhal durdurulabildiğini belirtti. YouTube geçen Mart'ta İngiliz Neo-Nazi örgütü National Action'ın (Ulusal hareket) dört propaganda videosunu silmediği için eleştirilmişti. Twitter

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