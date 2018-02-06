YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

RTÜK'e dijital yayın platformlarına müdahale yetkisi veren yasa tasarısı meclise sunuldu. Yasa yürürlüğe girerse Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz gördüğü dijital servislere erişim engellenecek.

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YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

TBMM'ye sevk edilen yeni torba yasada, internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi maddesi de olduğu ortaya çıktı. Donanım Haber'in aktardığına göre, torba yasanın 73. maddesi, internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı kuruluşların, yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

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YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

24 SAAT İÇİNDE DURUŞMAYA GEREK GÖRMEDEN KARAR: RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karar bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

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YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

DENETİMSİZ VE VERGİSİZ GEREKÇESİ: Kararın alınmasına gerekçe olarak internetteki yayın içeriklerinin denetiminin yapılamaması ve elde edilen gelirlere vergi yansıtılamaması gösteriliyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü RTÜK’te olacak. RTÜK'ten lisans almayan ve RTÜK'ün uygunsuz olarak gördüğü dijital servislere erişim engellenecek.

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