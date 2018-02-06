YouTube ve Netflix'e RTÜK denetimi geliyor!

TBMM'ye sevk edilen yeni torba yasada, internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi maddesi de olduğu ortaya çıktı. Donanım Haber'in aktardığına göre, torba yasanın 73. maddesi, internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı kuruluşların, yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hâkimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.