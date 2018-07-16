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YouTube güncellendi!

YouTube güncellendi!

Android cihazlarına gelen YouTube güncellemesi, uygulamaya daha modern bir görünüm kazandırdı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 10:55 - Güncelleme: 16-07-2018 10:55

Youtube uygulamasının sürekli güncelleme almadığı bir gerçek. Getirilen güncellemeler genellikle uygulamanın tasarımı konusunda bazı değişiklere sahip olabiliyor. Artık bu kaçıncı düzenleme bilmiyoruz ancak getirilen yeni güncelleme ile Youtube'nin tekrardan tasarımı değişti. Bu düzenleme şimdilik sadece Android kullanıcı için geçerli onu belirtelim.

Gelen yeni bir güncelleme ile uygulamanın daha modern görünmesi sağlanmış. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı bekli de defalarca girmiş olduğumuz uygulama, çerçevesiz bir tasarıma giriş yapmış durumda.

İlk olarak 9to5Google tarafından tespit edilen yeni tasarım, şu an için Android Oreo ile çalışan cihazlarda mevcut. Android Nougat çalıştıran cihazlarda henüz görünmeyen güncellemenin, ilerleyen zamanlardaki Nougat'a gelip gelmeyeceği belli değil.

Videonun yan kısımlarında olan boşlukların tamamen kaldırıldığı tasarım, yeni moda çentiksiz yapılaşmanın da bir esintisi olarak görünüyor. Bu yeni güncelleme, her ne kadar küçük görünse de birçok telefonda oldukça havalı bir görünüme sahip oldu. iOS kullanıcıları için bir güncelleme gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.

Kaynak: Teknolojioku

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