Youtube fenomeni Danla Bilic'ten skandal ifade: Kaşarlık yaptım

Farklı konseptlerde yaptığı makyaj videolarıyla popüler olan ve yaklaşık 1 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü Youtuber Danla Bilic, Kerimcan Durmaz ile birlikte sunduğu 'Şey Dermişim' isimli YouTube programında ilginç açıklamada bulundu.
"'50-60 BİN TAKİPÇİ GELDİ': Instagram hesabından Alper Potuk, Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic, ünlü olma hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Futbolcu meselem vardı herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim, gençliğime veriyorum. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50-60 bin takipçi geldi bana, sonra YouTube kanalı açtım."
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