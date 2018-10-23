Youtube fenomeni Danla Bilic'ten skandal ifade: Kaşarlık yaptım

"Futbolcu meselem vardı herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim, gençliğime veriyorum. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50-60 bin takipçi geldi bana, sonra YouTube kanalı açtım."