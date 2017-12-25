Youtube fenomeni Danla Bilic'ten intihar şoku!

Youtube fenomeni Danla Bilic'ten intihar şoku!

DANLA BİLİC 'İNTİHAR İLE YÜZLEŞECEK'; Youtube denince akla gelen ilk isimlerden biri Danla Bilic. Bir makyaj artisti olan Danla Bilic, çektiği yaratıcı makyaj videoları ile önce sosyal medya fenomenine dönüştü. Ardından kendi makyaj malzemesi markasını yaratan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a katılmıştı. Yeni projeleri ile Youtube kanalında revizyona giden Danla Bilic, intihar şoku yaşadı.

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Youtube fenomeni Danla Bilic'ten intihar şoku!

Danla Bilic'i bir kere seyrettiyseniz, mizacının nasıl olduğunu az buçuk biliyorsunuzdur. Yine aynı mizacı ile çektiği videolardan birinde ettiği bir laf Danla Bilic'e pahalıya patlayacak gibi duruyor. Peki ne oldu da Danla Bilic intihar şoku yaşadı?

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Youtube fenomeni Danla Bilic'ten intihar şoku!

Sabah'ın haberine göre YouTube'da 1.4 milyon, Instagram'da ise 2.4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Sebebi ise videosunda sarf ettiği intihar sözcüğü oldu.

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Youtube fenomeni Danla Bilic'ten intihar şoku!

Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı. Danla Bilic'in geçen günlerde YouTube kanalı kapanmış, hayranlarını korkutmuştu. Ancak kanal 24 saat sonra yeniden açılmıştı.

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