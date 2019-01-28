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YouTube çözünürlük formatlarında değişikliğe gitti

YouTube çözünürlük formatlarında değişikliğe gitti

Dünya devi video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıların internet hızına göre otomatik olarak ayarladığı çözünürlük formatında değişikliğe gitti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 08:50 - Güncelleme: 28-01-2019 08:50

Tüm dünyada milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmış sayılı uygulamalardan olan YouTube, kimseye duyurmadan sessiz sedasız bir değişikliğe gitti. Bildiğiniz üzere internetiniz ne kadara yavaş olursa olsun izlediğiniz video kalitesi düşse bile videoları seyretmeye devam ediyordunuz.

Bu da demek oluyor ki YouTube internet hızınıza göre görüntü kalitesi sunuyor. Diğer yandan kendiniz de izlediğiniz videoların çözünürlüğünü belirleyebiliyorsunuz. İşte YouTube tam bu noktada kimseye duyurmadan minik bir değişiklik yaptı.

Yer değiştirdi
YouTube'ta çözünürlük seçenekleri en yüksek kaliteden en düşüğe doğru gidiyordu. Yani 1080p60 HDR seçeneği en üst sırada çıkıyordu. Şimdi ise en düşük çözünürlük ayarı liste başına geldi. 144p60 HDR seçeneği artık ilk sırada olacak.

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