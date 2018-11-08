Yotube fenomenlerinin vergisiz kazanç dönemi bitiyor!

Youtube fenomenler için adeta bir cennet; vergisiz olarak hem Youtube'dan dolar cinsi ile para kazanıyor hem de yurt içinde yaptıkları reklam anlaşmaları ile paraya para demiyorlardı ta ki maliye kapılarını çalana kadar

İki yılı aşkın süredir, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen YouTube gelirlerini vergilendirme çalışmaları kapsamında, artık resmi denetim sürecine girildi. YouTube’da yayın yapan kişiler, sosyal medya fenomenleri ve diğer mecralardan yayın düzenleyip gelir elde edenler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilmeye başladılar.

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İnternet üzerindeki popüler mecralardan yayın yaparak gelir elde eden kişiler, bir süre boyunca bu kazançlara ilişkin bir vergilendirme usulü olmadığından dolayı yasal yükümlülük altında değillerdi. Bazı yayıncılar, özellikle YouTube platformundan elde ettikleri geliri resmi kurumlara bildirerek vergilerini ödemeyi tercih edebiliyorlardı.



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2016 yılında Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarla, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla para kazanan yayıncıların, zorunlu olarak vergi ödemeleri için bir mevzuat hazırlığı yapılmaya başlanmıştı.



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