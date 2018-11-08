Yotube fenomenlerinin vergisiz kazanç dönemi bitiyor!

İki yılı aşkın süredir, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen YouTube gelirlerini vergilendirme çalışmaları kapsamında, artık resmi denetim sürecine girildi. YouTube’da yayın yapan kişiler, sosyal medya fenomenleri ve diğer mecralardan yayın düzenleyip gelir elde edenler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na davet edilmeye başladılar.
İnternet üzerindeki popüler mecralardan yayın yaparak gelir elde eden kişiler, bir süre boyunca bu kazançlara ilişkin bir vergilendirme usulü olmadığından dolayı yasal yükümlülük altında değillerdi. Bazı yayıncılar, özellikle YouTube platformundan elde ettikleri geliri resmi kurumlara bildirerek vergilerini ödemeyi tercih edebiliyorlardı.
2016 yılında Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarla, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla para kazanan yayıncıların, zorunlu olarak vergi ödemeleri için bir mevzuat hazırlığı yapılmaya başlanmıştı.
Bu düzenlemeler haricinde bir şirkete bağlı olarak çalışan yayıncıların vergi ödemeleri zaten zorunluydu. Zamanla bireysel olarak yaptıkları yayınlardan gelir elde eden kişi sayısı artmaya başlayınca, resmi kurumlar da bu gelirlerin vergiye tabi tutulması konusundaki çalışmalarını tamamladılar.
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