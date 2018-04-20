Yotube fenomeni rezil oldu!

Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı haberine göre Paul ve Paula Hopwood isimli bir çift, İngiltere'nin Manchester kentinin yakınlarındaki Prestwich kasabasındaki evlerini, güzellik blogger'ı Kayla Jenkins'e kiraladı. Ancak Jenkins, 10 bin poundluk (50 bin 600 lira) kira borcunu ödemeyince ve Paul ve Paula, fenomen kadını mahkemeye verdi.