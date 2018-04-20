Yotube fenomeni rezil oldu!

YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan Kayla Jenkins diğer adıyla Okaylaaa, kiraladığı evden ayrılırken ev sahibine binlerce liralık zarar bıraktı. Evin sahipleri Paul ve Paula Hopwood, Jenkins'in bıraktığı hasarı gözler önüne serdi.
YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan güzellik blogger'ı Kayla Jenkins, kiraladığı evde yarattığı zararla ev sahiplerini şoka uğrattı. Makyaj videolarıyla ünlü olan YouTube yıldızının, ödenmemiş kiralar, makyaj malzemeleri, çöp ve köpek dışkılarıyla evden ayrıldığı belirtildi.
Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı haberine göre Paul ve Paula Hopwood isimli bir çift, İngiltere'nin Manchester kentinin yakınlarındaki Prestwich kasabasındaki evlerini, güzellik blogger'ı Kayla Jenkins'e kiraladı. Ancak Jenkins, 10 bin poundluk (50 bin 600 lira) kira borcunu ödemeyince ve Paul ve Paula, fenomen kadını mahkemeye verdi.
Kayla Jenkins mahkeme kararının ardından kiraladığı evi boşalttı. Paul ve Paula Hopwood da kiraya verdikleri evin son durumunu merak edip görmeye gittiler.Ancak durum pek de iç açıcı gözükmüyordu.
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