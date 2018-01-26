'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...

'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...

HATAY'ın Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla tüm Türkiye'den takdir toplayan ve 'Yörük Teyze' olarak tanınan Döndü Deveci (65), sabah erken saatlerde sınırda bekleyen Mehmetçiklerin yanına gitti. 8 çocuk annesi Döndü Deveci, burada ateş başında askerlerle sohbet etti. Yörük Teyze, Afrin operasyonu bittikten sonra dönen askerler için yine kurban keseceğini söyledi. Deveci, "Askerimiz teröristlerin üstüne attığı bombanın üzerine benim adımı yazmış, çok duygulandım, mutlu oldum" diye konuştu.

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'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında kendisinden bahsetmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Döndü Deveci, "Allah razı olsun; Uzun Adam'ı çok seviyorum, onu alnından öpmek istiyorum. Anneler merak etmeyin, evlatlarınız burada bana emanet. Kınalı kuzularımı burada bekliyorum, döndüklerinde onlara yine kurban keseceğim" dedi.

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'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...

Askerlerin kurban jestine karşılık Afrin'deki terör mevzilerine attığı bombanın üzerine ismini yazmasının kendisini çok duygulandırdığını belirten Döndü Deveci, "Askerimiz bombanın üzerine benim adımı yazmış, çok duygulandım, mutlu oldum" diye konuştu.

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'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...



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