'Yörük Teyze' kınalı kuzularını bekliyor...

HATAY'ın Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla tüm Türkiye'den takdir toplayan ve 'Yörük Teyze' olarak tanınan Döndü Deveci (65), sabah erken saatlerde sınırda bekleyen Mehmetçiklerin yanına gitti. 8 çocuk annesi Döndü Deveci, burada ateş başında askerlerle sohbet etti. Yörük Teyze, Afrin operasyonu bittikten sonra dönen askerler için yine kurban keseceğini söyledi. Deveci, "Askerimiz teröristlerin üstüne attığı bombanın üzerine benim adımı yazmış, çok duygulandım, mutlu oldum" diye konuştu.