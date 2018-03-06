Yorgunluğunuzun sebebi telefonunuz olabilir

Yoğun bir günün ardından gece yatağa girip sabah kendiliğinizden uyandığınızda hala fiziksel olarak bitkin hissediyorsanız yalnız değilsiniz ve bunun sebebini ortadan kaldırmak sandığınızdan kolay olabilir.

Yorgunluğunuzun sebebi telefonunuz olabilir

Yoğun bir günün ardından gece yatağa girip sabah kendiliğinizden uyandığınızda hala fiziksel olarak bitkin hissediyorsanız yalnız değilsiniz ve bunun sebebini ortadan kaldırmak sandığınızdan kolay olabilir. Sürekli yorgun hissetme, son dönemde yaygınlaşan şikayetler arasında. Konu bugüne kadar derinlemesine incelenmemiş olsa da, bilim insanları giderek artan bu yakınmaya daha yakından bakmaya başladı.

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Yorgunluğunuzun sebebi telefonunuz olabilir

New Scientist'ta yer alan habere göre, ABD Massachussetts'teki Smith Koleji'nden nörobilimci Mary Harrington, sorunun günün saatine göre bedensel bazı aktivitelerimizi düzenleyen biyolojik ya da diğer adıyla sirkadyen saatteki bozulmalardan kaynaklı olabileceğini düşünüyor. Bu bozulmaya ise yanımızdan neredeyse hiç ayırmadığımız telefon ve dizüstü bilgisayarlar ile televizyonların yaydığı yapay ışık neden oluyor.

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Yorgunluğunuzun sebebi telefonunuz olabilir

RETİNAYA ÇARPAN IŞIK MİKTARI SAATİMİZİ AYARLIYOR; Sirkadiyen ritim biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışlarımızın yirmi dört saatlik senkronizasyonundan sorumlu. Dahili zamanlayıcılar günün saatine bağlı olarak nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor.Üst kayizmatik çekirdek olarak adlandırılan bir ana saat bütün bu süreci kontrol ediyor. Gün boyunca retinaya çarpan ışıkla ilgili üst kayizmatik çekirdeğe bilgi gönderiliyor. Çekirdek de bilgiyi sürekli olarak birden fazla yere iletiyor ve böylece kan basıncı, vücut sıcaklığı gibi fizyolojik olayları düzenleyen hormonlar salgılanıyor.

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Yorgunluğunuzun sebebi telefonunuz olabilir

‘IŞIK MİKTARI UYKUNUN SÜRESİNDEN DAHA ETKİLİ'; Nörolog Harrington, üst kayizmatik çekirdeğin düzgün çalışması durumunda bir insanın sabah gözlerini açtığını, öğleden sonra durgunluk yaşadığını akşam ise artan bir yorgunluk hissettiğini belirtiyor. uykunun süresinin bu döngü üzerinde az bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Harington çevredeki ışık miktarının ise oldukça belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Harington'a göre akşamları cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlardan sürekli gelen yapay ışığa maruz kalmak ya da gün içinde yeteri kadar ışık görememek üst kayizmatik çekirdekte karışıklığa yol açıyor ve dolayısıyla vücut saatimizi atlatıyor.

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