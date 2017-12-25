Yorgun mermi nedir google'da herkes anlamına bakıyor

İSTANBUL Taksim'de bir kadının kafasına yorgun mermi isabet etti. Polisin soruşturma başlattığı yorgun mermi merak ediliyor. Gelin hep birlikte yorgun merminin anlamına bakalım.

Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir. Uazmanlar kurşunun, yorgun mermi anına geçtiği anda havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini vurguluyor. Türkiye’de birçok insanın yaralanmasında, felç kalmasında hatta ölmesinde parmağı olan yorgun mermi masum insanların canını almaya devam ediyor. Medyada karşımıza maganda kurşunu olarak çıkan yorgun mermi, birçok deneyin ve tartışmanın ana konusu olmuştur. Havaya sıkılan bir kurşun, kuvvetli bir kinetik enerji ile ilerler. Patlama anındaki doğrusal hızı sayesinde ”zinde mermi” diye adlandırılır. Daha sonra belli bir mesafede hızını ve gücünü kaybederek, yer çekiminin de etkisi ile düşüşe geçer. Düşüşe geçmeye başladığı andan itibaren de dengesiz bir enerji ile dönerek aşağı doğru tekrar hızlanır. Bu aşamadaki ismi de ” yorgun mermi”dir.Bu terimin ilk kullanıldığı dönem ise İkinci Dünya Savaşı sırasıdır. İt dalaşı denilen hava savaşları sırasında pilotların uçakları ile aynı hızda ilerleyen mermilere verdikleri isimdir. Hedeflerini bulamadıkları için ulaştıkları en yüksek noktadan düşüşe geçen yorgun mermiler ciddi maddi kayıplara ve çok daha ciddi yaralanmalara sebep olabilirler.

DÜĞÜNLERDE DE YORGUN MERMİ SIKILIYOR

Ülkemizde ölümle sonuçlanma oranı oldukça yüksektir çünkü düğün, kutlama ve merasimlerde ateşli silah kullanarak coşkularını dile getiren Türk halkı, insanların yaralanabileceğini çok fazla düşünmemektedir. Bu tür yaralanmalarda gerekli müdahale sağlık personeli tarafından zamanında ve ciddi bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde ölümle sonuçlanma oranı yüksektir. Geceleri terasta yatma kültürü olan illerimizde yorgun mermi ile yaralanma riski çok daha yüksektir. Bu illerin başında İzmir ve Adana geliyor.