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Yorganların içinden çıktı değeri 10 milyon euro

Yorganların içinden çıktı değeri 10 milyon euro

DENİZLİ’de polis ekipleri uzun zamandır yaptıkları takip sonrası gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonda bir kamyonetin kasasında Avrupa ülkelerine götürülmek üzere yorganların içerisine gizlinmiş halde 20 kilogram saf eroin ele geçirdi. Ele geçirilen eroinin piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyon euro.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:23 - Güncelleme: 02-04-2018 11:23

Denizli'de polis gerçekleştirdiği operasyonda zehir tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Polis ekipleri uzun zamandır teknik ve fiziki takip yapılan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Pamukkale ilçesinde bir depodan çıkan kamyonet durduruldu.

PAKETLERİ YERLEŞTİRİRKEN DENGE UNSURUNU GÖZETMİŞLER
Kamyonetin kasasında çok sayıda yorgan olduğunu gören ekipler aracı İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirerek yorganları indirip arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada polis ekipleri yere serdiği yorganlarda elle yaptıkları kontrolde içlerinde paketler olduğunu fark etti. Ardından bıçakla kesilen yorganların belli bölümlerinde düzenli bir şekilde özel poşetlerle yerleştirilmiş saf eroinler bulundu.

Kaçakçıların uyuşturucu paketlerini yerleştirdikleri yorganlarda denge unsurunu dahi gözettikleri ve paketleri yorganların denge noktalarına yerleştirdikleri öğrenildi. Polis kamyonet kasasındaki 100 yorganı tek tek indirerek yaptıkları kontrolde 80 yorganın içerisinde 250 gramlık paketler halinde yerleştirilmiş 80 adet eroin poşeti buldu.

EROİNİ SAKLAMA İÇİN BLENDER VE DİKİŞ MAKİNESİ KULLANMIŞLAR
Aramaların ardından kamyonetin çıktığı depoya da giden polis ekipleri yorganlarla dolu olan deponun adeta uyuşturucu imalathanesi gibi kullanıldığını belirledi. Eroinin kalıplar halinde geldiği depoda plastik tokmak ve sanayi tipi blender kullanan kaçakçıların eroini toz haline getirdikten sonra hava ve ısı geçirmeyen özel poşetlere koyduktan sonra bir makine aracılığı ile paketlerin ağzını yapıştırdıklarını tespit etti. Zehir tacirlerinin paketledikleri eroini daha sonra dikili gelen yorganların belli noktalarını nizami bir şekilde kesip içine yerleştirdikten sonra dikişi makinası yardımıyla kesilen yeri dikip eroini gizlediklerini belirledi.

DEPOYA NAFTALİN DE YERLEŞTİRMİŞLER
Eroinin narkotik köpekleri tarafından bulunmasını engellemek için tacirlerin ayrıca deponun bir çok noktasına naftalin yerleştirdikleri de tespit edildi.

POLİSTEN BAKLAVALI KUTLAMA
Ele geçirilen 20 kilogram eroinin İsveç, Hollanda ve Belçika gibi bir çok Avrupa ülkesine sevk edileceği ayrıca piyasa değerinin ise yaklaşık 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Operasyonun ardından kamyonette bulunan B.A., (53) ve Z.D., (40) ve M.E., isimli şahıs gözaltına alındı.
Polis ekipleri gerçekleştirdikleri büyük ve başarılı operasyonu ise baklava yiyerek kutladı. Operasyonda yapılan arama çalışmalarını İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve şube müdürleri de bizzat yerinde görerek, operasyonu anbean takip ettiler.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 11:35 Polis başarılı olmuştur ancak gerçekte bu asla bir başarı değildir...Zehir satarak gençliği zehirleyenler anında idam edilmedikçe başarı denilmesin!

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