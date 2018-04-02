Yorganların içinden 10 milyon euro değerinde 20 kilogram eroin çıktı

Kentte polis gerçekleştirdiği operasyonda zehir tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Polis ekipleri uzun zamandır teknik ve fiziki takip yapılan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Pamukkale ilçesinde bir depodan çıkan kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında çok sayıda yorgan olduğunu gören ekipler aracı İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirerek yorganları indirip arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada polis ekipleri yere serdiği yorganlarda elle yaptıkları kontrolde içlerinde paketler olduğunu fark etti. Ardından bıçakla kesilen yorganların belli bölümlerinde düzenli bir şekilde özel poşetlerle yerleştirilmiş saf eroinler bulundu. Kaçakçıların uyuşturucu paketlerini yerleştirdikleri yorganlarda denge unsurunu dahi gözettikleri ve paketleri yorganların denge noktalarına yerleştirdikleri öğrenildi. Polis kamyonet kasasındaki 100 yorganı tek tek indirerek yaptıkları kontrolde 80 yorganın içerisinde 250 gramlık paketler halinde yerleştirilmiş 80 adet eroin poşeti buldu.