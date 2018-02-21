Yönetmen Hasan Yıldız çocuk istismarına 'hayır' dedi

Yönetmen Hasan Yıldız çocuk istismarının son bulması için yapılacak düzenlemeye destek çıktı. Son dönemde zamanını sosyal sorumluluk projelerine adayan ünlü yönetmen Hasan Yıldız, "Milli birlik ve bütünlük, kadına şiddete hayır gibi önemli çalışmaları Türkiye nin her yerinde gençler ile birlikte yapan ve her platformda bu güzel ülkemin gençlerine güveniyorum ve onların duyarlılığına inanıyorum" dedi.

Hasan Yıldız bugün Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gençler ile geleneksel hale gelen ve kitabı ile aynı adı taşıyan Gelecek Henüz Avuçlarında söyleşisinde bir araya geldi. Söyleşisinin büyük kısmını çocuk istismarı konusuna ayıran Yıldız öğrencilerle bu utancın son bulması için tüm dünyaya seslendi.