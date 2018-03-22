Yönetim yasak koydu İlkay sevgilisini şutladı!

2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile yaklaşık 4 aydır birlikte olan İlkay Gündoğan’a Manchester City’den uyarı geldi. Yıldız futbolcu da ‘Önce kariyerim’ diyerek ilişkisini noktaladı.

Yönetim yasak koydu İlkay sevgilisini şutladı!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu. 27 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın birkaç aydır aşk hayatında da son derece mutlu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Yönetim yasak koydu İlkay sevgilisini şutladı!

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gündoğan, gönlünü 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan gurbetçi yıldız ile güzel manken, Gündoğan'ın yoğun temposundan fırsat buldukça sık sık Dubai'de buluşuyordu. Son olarak Şubat'ın ilk haftasında birlikte Dubai'de tatilde olan genç çift, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınmıştı.

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Yönetim yasak koydu İlkay sevgilisini şutladı!

Ukraynalı model, sosyal medyada isim vermeden İlkay Gündoğan'a olan aşkını ise ilan etmişti. Kendisine gelen güllerin fotoğrafını paylaşan Catherine Ramos, bu karenin altına 'GN' yazarak aşkının soyadına gönderme yapmıştı.

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Yönetim yasak koydu İlkay sevgilisini şutladı!

Ukraynalı model, "2017, benim için çok farklı bir yıl oldu. Biri hayatımdan çıktı ve biri de hayatıma sonsuza dek kalmak için girdi" diyerek İlkay Gündoğan'la ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin de sinyalini vermişti.

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