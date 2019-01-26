Yonca Lodi'yi aldığı ani ölüm haberiyle kahroldu!

Şu sıralar yeni albümü 'Fazla Aşk'ın heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Yonca Lodi, önceki akşam aldığı haberle yıkıldı. Lodi'nin babası Mustafa Cengiz Akkoca, kahreden bir şekilde hayatını kaybetti.
80 yaşındaki Akkoca, Beşiktaş Vapur İskelesi'nde aniden kalp krizi geçirdi. Akkoca, kaldırıldığı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcı bu beklenmedik bu ölüm karşısında çok üzgün olduğu öğrenildi. Cengiz Akkoca'nın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.
Yonca Lodi'nin altıncı stüdyo albümü "Fazla Aşk" geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşmuştu. Lodi, 10 şarkıdan oluşan yeni albümünde birbirinden iddialı sekiz yeni parçanın yanına, geçtiğimiz yıl Enbe Orkestrası'nın 2018 albümünde seslendirdiği "Hepsi Geçecek" ve single olarak yayınladığı "Mühür" adlı şarkıyı da eklemişti.
YONCA LODİ KİMDİR? Yonca Lodi, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğunun büyük bölümünü Beşiktaş’ta geçiren sanatçı, ilk ve or. Lise yıllarında müzik ile uğraşmaya başladı. Okul orkestrasıyla çeşitli yarışma ve konserlere katıldı.
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