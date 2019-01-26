Yonca Lodi'yi aldığı ani ölüm haberiyle kahroldu!

80 yaşındaki Akkoca, Beşiktaş Vapur İskelesi'nde aniden kalp krizi geçirdi. Akkoca, kaldırıldığı Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcı bu beklenmedik bu ölüm karşısında çok üzgün olduğu öğrenildi. Cengiz Akkoca'nın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmadı.

Twitter

Facebook 2 13