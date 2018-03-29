Yonca Evcimik az kalsın kazaya sebep oluyordu

Yonca Evcimik, içinde bulunduğu otomobilin sürücüsüne gaza bas talimatı verince az daha kazaya neden oluyordu. Evcimik’in talimatı üzerine hızlanan sürücü aracını insanların yürüdüğü kaldırıma doğru sürdü. Evcimik’in arkadaşı, az kalsın sokak çalgıcılarını eziyordu.

Yonca Evcimik az kalsın kazaya sebep oluyordu

Önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan bir mekan çıkışı Yonca Evcimik, içinde bulunduğu otomobilin sürücüsüne gaza bas talimatı verince az daha kazaya neden oluyordu. Yonca Evcimik geçen akşam arkadaşlarıyla birlikte objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı taksi yerine eski model bir araca binmeyi tercih eden Evcimik, etrafını saran çalgıcılara para vermemek ve kurtulmak adına ilginç bir yönteme başvurdu.

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Yonca Evcimik az kalsın kazaya sebep oluyordu

OTOMOBİLİ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜLER: Yonca Evcimik, yanındaki arkadaşından otomobili hızlı sürmesini istedi. Evcimik’in talimatı üzerine hızlanan sürücü aracını insanların yürüdüğü kaldırıma doğru sürdü. Evcimik’in arkadaşı, az kalsın sokak çalgıcılarını eziyordu.

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Yonca Evcimik az kalsın kazaya sebep oluyordu

Yonca Evcimik'le beraber görüntülenen Meltem Cumbul ise aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bir mekanın Bülent Ersoy'un önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını tuvaletlerinde kullanmasını Instagram'da paylaşmış, daha sonra bunu silmişti. O günden beri ağzını bıçak açmayan oyuncu, aynı soruyla karşılaşınca, "Bu konu hakkında konuşmayacağım" cevabını vererek bir taksiye binerek oradan uzaklaştı.

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Yonca Evcimik az kalsın kazaya sebep oluyordu

Öte yandan Yonca Evcimik ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden ve fiziğinden bir şey kaybetmemiş. Evcimik'in spora olan tutkunluğu herekesçe bilinen bir şey başarılı şarkıcı yoga aktivitelerini düzenli olarak Instagram hesabından paylaşıyor. Evcimik magazin dünyasında pek gündeme gelmese de sosyal medya da oldukça aktif. Şarkıcı'nın Instagram'da 183 bin takipçisi bulunuyor.

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