Yolun ortasında aracın tepesinde cinsel ilişkiye girdiler üstüne bir de...

RUSYA'nın St.Petersburg kentinde çekilen görüntüler, sosyal medya da yayılınca büyük bir skandala neden oldu. Sıkışan trafikte, üstü açık arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri tam manasıyla rezalet. Bu görüntüler 'Dünyanın çivisi çıkmış.' dedirten cinsten.
Rusya’nın St. Petersburg kenti, ilginç anlara sahne oldu. Akmayan trafikte bunalan çift, lüks otomobilin tavanını açarak cinsel ilişkiye girmeye başladı. Etraftakilerin çektiği görüntüler, internette yayılarak fenomen oldu. Yerel medya, adamın cinsel ilişkiden sonra kadının elini öptüğünü duyurdu.
Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, kendilerine tepki gösteren ve görüntüleyen insanları el hareketleriyle yanıt veren çift, her şey normalmiş gibi davranmaya devam etti. St. Petersburg Ring Road isimli yolda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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