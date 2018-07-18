Yolun ortasında aracın tepesinde cinsel ilişkiye girdiler üstüne bir de...

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, kendilerine tepki gösteren ve görüntüleyen insanları el hareketleriyle yanıt veren çift, her şey normalmiş gibi davranmaya devam etti. St. Petersburg Ring Road isimli yolda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.