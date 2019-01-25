Yolun karşısına geçerken otobüs çarptı!

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama belediye otobüsü çarptı. Başından yaralanan adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Valilik binası önünde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet I. (60) isimli vatandaşa, İ.D. yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı otobüs çarptı.
Yaralıya ilk müdahaleyi Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile vatandaşlar yaptı.
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