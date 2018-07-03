Yolun çökme anı saniye saniye böyle kaydedildi!

Emeklilerin alacağı zam belli oldu... Temmuz ayında memur emeklisi 8.67 zam olacak... İşçi ve Bağkur emeklileri ise yüzde 9.17... haberin devamı için tıklayın »
Enflasyon rakamları açıklandı... Yıllık bazda TÜFE'nin yüzde 15.39, ÜFE'nin ise yüzde 23.71 oranında arttığı duyuruldu... haberin devamı için tıklayın »
Enflasyon rakamları açıklandı... TÜFE aylık 2.61 oranında arttı... ÜFE'deki artış ise yüzde 3.03 oldu... haberin devamı için tıklayın »
Guang'an kentinde istinat duvarıyla desteklenen yol bir anda yerle bir olurken, o anda yoldan geçen yaya ve araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökme sonucu bölgede büyük bir yarık oluşurken, önemli ölçüde maddi hasar da meydana geldi.
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