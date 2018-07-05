Yolların lordu Aston Martin showroomlarda yerini aldı

İngiliz devi Aston Martin’in spor otomobil segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisi, D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle showroom’larda yerini aldı.350 bin Euro satış fiyatıyla Türkiye’ye gelen Vantage, efsane tasarımı ile göz dolduruyor. Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, konforlu sürüş dinamiği ve agresif görüntüsü ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmeyi başarıyor. TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR: Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut. Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekanda, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor. 510 PS GÜÇ ÜRETİYOR: Alt yapısı tamamen yenilenen Vantage’ın kalbi Aston Martin’in yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motoru ile atıyor.Optimum ağırlık merkezi ve mükemmel yarı yarıya ağırlık dağılımı için şasede mümkün olduğunca alçak seviyeye ve arkaya yerleştirilen bu yüksek performanslı ve verimli motorun sağladığı güç, *245g/km CO2 salımına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde. Vantage 1530 kg boş ağırlığı ile güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranlarında müthiş bir performansa sahip. Bu özellik, gaza basıldığında gözler önüne seriliyor. 100 KM HIZA 3.5 SANİYE'DE ÇIKIYOR: Ateşleme, egzoz ve motor yönetim sistemlerinde detaylı ayar yapma imkanı, Vantage’ı büyüleyici bir karaktere ve fon müziğine kavuşturuyor. Vantage, devasa gücünü ve torkunu arkaya monte edilmiş sekiz vitesli ZF otomatik şanzıman donanımı ile arka tekerleklere iletiyor. 0’dan 100 km/h 3,5 saniyede çıkabilen ve maksimum 314 km/h ulaşabilen otomobil, dinamik stabilite kontrolü ve dinamik tork İletimi gibi kapsamlı dahili elektronik sistemleriyle maksimum kontrol ve sürüş keyfi sağlıyor.