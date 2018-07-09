Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

SAMSUN- Ankara Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

Kaza Havza ilçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi.

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Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı.

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Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

Gök’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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