Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu!

Kaza Havza ilçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı.
Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Gök’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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