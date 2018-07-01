Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yararlılar, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı.