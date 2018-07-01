Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlardan biri ise, yaralıları güneşten korumak için aracından seyyar şemsiye getirip onların üzerine tuttu.

Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

ELAZIĞ -Diyarbakır karayolunun 50. kilometresinde Hazar yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, kazayı görüp gelen bir vatandaş ise aracından seyyar şemsiye getirerek yaralıları güneşten korudu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

Edinilen bilgiye göre, Seyfullah S. idaresindeki 34 FR 9824 plakalı otomobil ile Bayram C. yönetimindeki 26 NN 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

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Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yararlılar, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı.

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Yoldan geçerken kazayı görünce şemsiyeyi kapıp geldi

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazayı görüp gelen bir vatandaş ise aracından seyyar şemsiye getirerek yaralıları güneşten korudu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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